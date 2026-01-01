Meerdere tieners vuurwerkslachtoffer, drukte in ziekenhuizen verschillend

Meerdere tieners zijn tijdens de jaarwisseling gewond geraakt door vuurwerk. In het Bernhovenziekenhuis in Uden meldden zich vier slachtoffers van tussen de 10 en 16 jaar en in Eindhoven verloor een tiener een stuk van een vinger. De meeste gewonden liepen letsel op aan hun ogen, handen of gezicht. Drukte op De Spoedeisende Hulp (SEH) verschilde erg per ziekenhuis in Brabant.

Op SEH van het ziekenhuis in Eindhoven was het een 'ontzettend drukke en heftige nacht'. Er kwamen in totaal dertig patiënten binnen. Vorig jaar waren dit er achttien. "Opvallend is dat de dagploeg na een reguliere nacht begint met slechts enkele patiënten op de SEH, vanochtend waren dat er tien", laat een woordvoerder van het ziekenhuis in Eindhoven weten. Vier tieners kwamen in Eindhoven tijdens de jaarwisseling binnen met vuurwerkletsel. Twee van hen moesten worden geopereerd. De andere twee konden op de SEH behandeld worden. Eén van hen is een deel van een vinger verloren. Twee mensen hadden te veel gedronken. Verder zagen de zorgverleners zo’n tien mensen die met alcohol op bijvoorbeeld van de fiets waren gevallen en daardoor gewond waren geraakt.