Veel tieners gewond door vuurwerk, ziekenhuizen ook druk met dronken mensen

Meerdere tieners zijn tijdens de jaarwisseling gewond geraakt door vuurwerk. In Ziekenhuis Bernhoven in Uden meldden zich vier slachtoffers van tussen de 10 en 16 jaar en in Eindhoven verloor een tiener een stuk van een vinger. De meeste gewonden liepen letsel op aan hun ogen, handen of gezicht. Drukte op de Spoedeisende Hulp (SEH) verschilde erg per ziekenhuis in Brabant.

Twee mensen hadden te veel gedronken. Verder zagen de zorgverleners ongeveer tien mensen die met alcohol op bijvoorbeeld van de fiets waren gevallen en daardoor gewond waren geraakt.

Vier tieners kwamen in Eindhoven tijdens de jaarwisseling binnen met vuurwerkletsel. Twee van hen moesten worden geopereerd. De andere twee konden op de SEH behandeld worden. Eén van hen is een deel van een vinger verloren.

Op de SEH van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven was het een 'ontzettend drukke en heftige nacht'. Er kwamen in totaal dertig patiënten binnen. Vorig jaar waren dit er achttien. "Opvallend is dat de dagploeg na een reguliere nacht begint met slechts enkele patiënten op de SEH, vanochtend waren dat er tien", laat een woordvoerder van het ziekenhuis in Eindhoven weten.

Andere plekken

Ook bij Ziekenhuis Bernhoven was het druk. Op de spoedpost kwamen elf vuurwerkslachtoffers binnen, veelal met oogletsel. Vier van hen zijn tussen de 10 en 16 jaar en twee van 16 tot 25 jaar. De anderen vijf slachtoffers waren ouder.

Bij het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven zagen ze rond middernacht een duidelijke piek in het aantal binnenkomende patiënten, maar was de nacht vergelijkbaar met eerdere jaarwisselingen. In totaal werden er vijftien patiënten behandeld op de SEH.

Van de patiënten hadden vijf mensen vuurwerkletsel, onder wie één minderjarige. Eén van hen was zo ernstig gewond dat er specialistische zorg nodig was. Ook kwamen op de spoedpost zeven patiënten met een alcoholvergiftiging binnen, waarvan twee jonger dan 18 jaar. Daarnaast waren er drie patiënten met drugsgerelateerde klachten, waaronder één minderjarige.

Rustige nacht voor Amphia

Op de SEH van het Amphia in Breda verliep de nacht een stuk rustig, er kwamen achttien mensen terecht. Dit zijn er een stuk minder dan vorig jaar. Toen kwamen er 27 patiënten binnen op de spoedpost. Vier patiënten hadden vuurwerkletsel. Zij waren gewond aan hun gezicht en of ogen.

Twee mensen moesten op de SEH worden geholpen, omdat ze teveel hadden gedronken. Op de Huisartsenpost, die naast de SEH in 'het Amphia' is gevestigd, werden acht mensen geholpen met vuurwerkletsel. Twee van hen zijn doorgestuurd naar de SEH.

Op de spoedpost van het Anna Ziekenhuis in Geldrop was de drukte vergelijkbaar met voorgaande jaren. Op de SEH kwamen drie vuurwerkslachtoffers binnen. Twee van hen waren aan hun oog gewond en één aan diens hand.

Bij het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond was het een normale jaarwisseling. Twee mensen kwamen bij de spoedpost binnen met vuurwerkletsel. Zij waren niet ernstig gewond. Wel was het opvallend hoeveel mensen er moesten worden behandeld doordat zij te veel alcohol hadden gedronken. In totaal zijn dit er zes, waarvan meerdere minderjarige.