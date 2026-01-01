Navigatie overslaan

Huis getroffen door forse brand: bewoners kunnen niet meer terug

Vandaag om 12:18 • Aangepast vandaag om 13:35
De vlammen kwamen door het dak omhoog (foto: Bart Meesters Persbureau Heitink).
De bewoners van een huis aan de Willem van Nassaulaan in Den Bosch hebben een uiterst vervelende oud en nieuw achter de rug. In hun woning ontstond oudjaarsavond door nog onbekende oorzaak een forse brand.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het vuur greep zo snel om zich heen dat het pand onbewoonbaar werd. Bij daglicht is de enorme schade te zien. Het is niet bekend of de bewoners bij het uitbreken van de brand thuis waren. Er is inmiddels een bedrijf ingeschakeld om hen een handje te helpen.

Het is onduidelijk of de brand ook gevolgen heeft voor de directe buren.

De schade na de woningbrand is groot (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Een bedrijf is ingeschakeld om hulp te bieden (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
