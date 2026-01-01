Wie is de nieuwe miljonair in Nuenen?: ‘Het kan echt iedereen zijn’

Wie heeft dat ene winnende lot? Die vraag houdt Nuenen bezig nu bekend is geworden dat in het dorp de hoofdprijs van de Staatsloterij is gevallen. Met de Oudejaarstrekking won één van de inwoners 15 miljoen euro. In het dorp wordt ondertussen volop gespeculeerd wie de gelukkige winnaar is.

Het nieuws over de hoofdprijs is inmiddels wel doorgedrongen. Maar wie er precies achter het winnende lot zit, weten ze in Nuenen nog niet. “Het kan echt iedereen zijn”, zegt een jongen die na een lange nieuwjaarsnacht bij de supermarkt een katerontbijtje haalt. "Ik had geen lot, dus ik ben het zeker niet", voegt hij lachend toe. Het winnende lot bestaat uit twee halve loten. Daardoor wordt de hoofdprijs van 30 miljoen euro opgesplitst in twee keer 15 miljoen euro, belastingvrij. Wie het geldbedrag ontvangt, weet voorlopig niemand. “Ik zou het zelf ook niet meteen vertellen als ik zou winnen”, zegt een bewoner. “Je houdt het liever even voor jezelf.”

"In Nuenen zijn al vaker geldprijzen van miljoenen gevallen."

Sommige inwoners hadden wel een lot, maar grepen naast de hoofdprijs. “We hadden een lotje gekregen als cadeautje. We hebben tien euro gewonnen en meteen ingeleverd”, vertelt een vrouw, terwijl ze lachend de helft van het bedrag van haar man aanneemt. “Dat komt niet in de buurt van 15 miljoen, maar we zijn er tevreden mee.” Andere inwoners deden helemaal niet mee. “De kans is zo klein dat je wint, dat ik het risico niet neem”, zegt een man. Een dorpsgenoot voegt toe: “In Nuenen zijn al vaker geldprijzen van miljoenen gevallen. Je zou zeggen dat het geluk voor een dorp ook een keer op is.” Toch had zij dit jaar wel een lot. “Tuurlijk. Hoop doet leven.”

“Als je ineens veel geld hebt, verandert dat mensen altijd wel.”

Ondertussen slaan bij veel Nuenenaren de fantasieën toe. Wat zouden zij doen met zo’n bedrag? “Een groot feest bouwen”, zegt een man die zijn moeder in Nuenen bezoekt. “Veel drank, veel eten.” Een ander denkt groter: “Als je 15 miljoen belastingvrij krijgt, dan blijf ik niet in een appartement in Nuenen wonen. Dan ga ik naar een warmere plek.” Of het dorp uiteindelijk merkt wie de winnaar is, moet nog blijken. “Misschien aan een dure auto of een ander huis", zegt een inwoner. “Als je ineens veel geld hebt, verandert dat mensen altijd wel een beetje.” Maar voorlopig is het daar volgens de inwoners nog te vroeg voor. “Misschien horen we het later wel via via.” Wie zich miljonair mag noemen, weet voorlopig dus alleen de winnaar zelf.