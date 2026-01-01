Onrustige jaarwisseling en Miljoenenprijs in Nuenen: dit gebeurde vandaag

Een inwoner van Nuenen is 15 miljoen euro rijker en wat gebeurde er allemaal met oud en nieuw? Dit zijn de verhalen die je deze dinsdag gelezen moet hebben.

Een inwoner uit Nuenen won 15 miljoen euro in de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij. Het andere deel van de hoofdprijs van 30 miljoen viel in Amstelveen. De Staatsloterij begeleidt de winnaars met financieel advies en tips over hoe om te gaan met de prijs. In totaal werden er 7,9 miljoen Oudejaarsloten verkocht. Hier lees je meer over de winnende loten.

Lees ook Hoofdprijs 'oudejaars' Staatsloterij van 15 miljoen valt in Nuenen

De jaarwisseling in Brabant verliep onrustig met diverse incidenten. In Bergen op Zoom kwam een jong kind om het leven bij een aanrijding. In Breda werden agenten bekogeld met molotovcocktails en in Eindhoven stond een woontoren in brand. Het alarmnummer 112 was tijdelijk overbelast.

Lees hier het complete overzicht.

Diverse Brabantse coureurs doen mee aan de Dakar Rally 2026. Janus van Kasteren maakt de overstap van truck naar auto, terwijl de 60-jarige debutant Dick van Culenborg uit Hank met een buggy deelneemt. De rally vindt plaats in Saudi-Arabië van 4 tot 18 januari. Check hier alle details over de Brabantse deelnemers.

Lees ook Brabant met ervaren rijders én 60-jarige debutant naar Dakar Rally