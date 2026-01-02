Code geel vanwege kans op gladheid door sneeuw

Door sneeuwval kan het vrijdag glad zijn op de weg. Het KNMI heeft daarom in het hele land code geel afgegeven vanaf drie uur donderdagnacht. De waarschuwing geldt vrijdag de hele dag.

Op sommige wegen in Brabant bleef er donderdagnacht al een laagje sneeuw op de wegen liggen. Vrijdagochtend is er kans dat er gladheid voorkomt door het bevriezen van natte wegen.

Het KNMI verwacht in de loop van de dag met name in het midden en oosten van het land een tijdelijk sneeuwdek van 1 tot 3 centimeter. Ook zaterdag blijft het winters, en komt er op meerdere plekken in het land gladheid voor door bevriezing van natte wegen of door (natte) sneeuw.