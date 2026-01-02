Zoektocht naar vermiste Mick (19), politie maakt zich ernstige zorgen

De politie is sinds donderdagnacht in Helmond op zoek naar de vermiste Mick van 19 jaar oud. Hij is vermoedelijk zonder schoenen en alleen in korte broek en shirt vanuit zijn huis aan de Edelhertstraat weggelopen.

De jongen heeft een verstandelijke beperking en de politie maakt zich grote zorgen. De politie is sinds drie uur donderdagnacht aan het zoeken. Ze krijgt hulp van Stichting Veteranen Search Team, die hun zoektocht heeft ingezet vanaf de Espendonk.

Mick heeft een lichte huidskleur en blond kort golvend haar. Hij is ongeveer 1 meter 80 lang en heeft een bril. Hij is vermoedelijk zonder schoenen van huis vertrokken en draagt alleen een korte, zwarte broek van het merk Nike en een shirt met een rode, roze kleur.