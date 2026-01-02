Agenten vinden hondje in Den Bosch, eigenaar is spoorloos

Agenten hebben op nieuwjaarsdag een hondje gevonden op de Graaf van Solmsweg in Den Bosch. Ze kwamen het dier tegen rond half negen in de avond nadat zij bij een melding waren geweest. Het baasje van de hond was alleen nergens te bekennen.

Daarom hebben de agenten het hondje meegenomen in de politieauto waar het dier even op kon warmen. Helaas kon de eigenaar niet worden gevonden.

Het hondje is naar het Dierentehuis in Den Bosch gebracht.

Zoektocht naar baasje

De politie is op zoek naar de eigenaar van het hondje en vraagt mensen die het dier herkennen of weten waar het thuishoort contact op te nemen. Er kan ook worden gebeld met het Dierentehuis in Den Bosch.