Winterweer houdt aan, weekend kans op centimeters sneeuw

Wie vrijdagochtend uit het raam kijkt, kan verrast zijn door sneeuw. Dit blijft nog even, want er staat ook een wit weekend voor de deur. Maar let op: houd rekening met gladheid. "Er kan een paar centimeter sneeuw vallen", zegt weerman Matthijs van der Linden van Weerplaza.

Het zal op veel plekken een witte dag worden met winterse buien, sneeuw en natte sneeuw. “Vooral in het westen van Brabant zit er ook wat regen bij. Ik denk dat zeker in het oosten het op een aantal plekken wit zal zijn of worden deze ochtend. Die buien houden gewoon aan”, vertelt Van der Linden .

Gevoelstemperatuur onder nul

Volgens de weerman gaat de temperatuur wel iets omhoog gedurende de dag en komt die in het oosten net iets boven het vriespunt. In het westen is het twee tot drie graden. Al ligt de gevoelstemperatuur onder nul. “Maar het is niet heel koud, hoor”, zegt hij.

Maar tijdens een winterse bui zal de temperatuur wel even dalen richting het vriespunt. “Daarom moet je ook de hele dag rekening houden met gladheid.”

Wit landschap

Vrijdagavond nemen de winterse buien wat af. Toch komen die ’s nachts gewoon weer terug. “Die worden wat interessanter als je van een wit landschap houdt. Als je zaterdag op pad gaat, kan het wit zijn buiten”, zegt de weerman. “Er kan een paar centimeter vallen.”

Ook zondag is er in de provincie nog kans op dit soort buien. “Het wordt een winters weekend”, zegt hij.