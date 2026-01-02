Navigatie overslaan
VIDEO

Glad op A50 bij Sint-Oedenrode, meerdere ongelukken

Vandaag om 09:20 • Aangepast vandaag om 11:43

Door sneeuwval zijn vrijdagochtend twee ongelukken gebeurd op de A50 bij Sint-Oedenrode, één in de richting van Eindhoven en één richting Nijmegen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

In de richting van Eindhoven sloeg een auto over de kop en belandde naast de weg. Bij dit ongeluk raakte niemand gewond.

Aan de andere kant van de weg, in de richting van Nijmegen, ging het ook mis. Daar is vermoedelijk een auto gaan slippen door de sneeuw. De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Beide auto’s zijn na de ongelukken weggesleept.

Een auto is over de kop geslagen op de A50 bij Sint-Oedenrode (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
Een auto is over de kop geslagen op de A50 bij Sint-Oedenrode (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
De auto is meegenomen door een bergingsbedrijf (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
De auto is meegenomen door een bergingsbedrijf (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
Op de snelweg ligt sneeuw, waardoor het erg glad kan zijn (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
Op de snelweg ligt sneeuw, waardoor het erg glad kan zijn (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.