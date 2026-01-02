Glad op A50 bij Sint-Oedenrode, meerdere ongelukken

Door sneeuwval zijn vrijdagochtend twee ongelukken gebeurd op de A50 bij Sint-Oedenrode, één in de richting van Eindhoven en één richting Nijmegen.

In de richting van Eindhoven sloeg een auto over de kop en belandde naast de weg. Bij dit ongeluk raakte niemand gewond.

Aan de andere kant van de weg, in de richting van Nijmegen, ging het ook mis. Daar is vermoedelijk een auto gaan slippen door de sneeuw. De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Beide auto’s zijn na de ongelukken weggesleept.