Confrontatie in Helmond: mannen belagen auto met vrouw er nog in
Een groep mannen is op 31 december in Helmond de confrontatie aangegaan met een vrouw die in een auto zat. Beelden van het incident aan de Vinkelaan gaan inmiddels rond op sociale media. Daarop is te zien hoe de situatie snel escaleert en de auto van de vrouw zwaar wordt beschadigd.
Op de video, die in handen is van lokale omroep Dit is Helmond, is een vrouw te zien in een kleine blauwe auto in Helmond-Noord. Rondom de auto staat een groep van minstens elf jonge mannen, sommige dragen gezichtsbedekkende kleding voor hun neus en mond. “Wat is ze nou allemaal aan het doen?”, schreeuwt een van hen.
De vrouw draait aan haar stuur en keert haar auto in de richting van de groep. De mannen rennen weg, maar komen terug als blijkt dat de auto stil blijft staan.
Pijn aan eigen been
Dan slaat de sfeer om. De groep mannen belaagt de wagen. Een man trapt tegen de voorkant van de auto, een ander tegen een koplamp. De vrouw drukt het gaspedaal in en probeert via een voetgangersdoorgang te rijden, door de groep heen.
Als de vrouw weer achteruit probeert te rijden, gaat het belagen door. De mannen schoppen deuken in het voertuig, slaan spiegels kapot en schelden de vrouw uit. "Kankerhoer", roept een man als flinke tegen de deur trapt.
Op de beelden is te zien hoe de auto van alle kanten flink beschadigd raakt. Een van de mannen trapt zo hard, dat hij zijn eigen been bezeert. Hij loopt hinkend weg.
Politie doet onderzoek
Dit gebeurde rond half twee ’s middags. Wat er aan de confrontatie vooraf ging, is niet duidelijk.
De politie laat aan Omroep Brabant weten dat er een onderzoek is gestart. Of de vrouw aangifte heeft gedaan, wil een woordvoerder niet zeggen.