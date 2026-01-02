Confrontatie in Helmond: mannen belagen auto met vrouw er nog in

Een groep mannen is op 31 december in Helmond de confrontatie aangegaan met een vrouw die in een auto zat. Beelden van het incident aan de Vinkelaan gaan inmiddels rond op sociale media. Daarop is te zien hoe de situatie snel escaleert en de auto van de vrouw zwaar wordt beschadigd.

Op de video, die in handen is van lokale omroep Dit is Helmond, is een vrouw te zien in een kleine blauwe auto in Helmond-Noord. Rondom de auto staat een groep van minstens elf jonge mannen, sommige dragen gezichtsbedekkende kleding voor hun neus en mond. “Wat is ze nou allemaal aan het doen?”, schreeuwt een van hen.

De vrouw draait aan haar stuur en keert haar auto in de richting van de groep. De mannen rennen weg, maar komen terug als blijkt dat de auto stil blijft staan.

Pijn aan eigen been

Dan slaat de sfeer om. De groep mannen belaagt de wagen. Een man trapt tegen de voorkant van de auto, een ander tegen een koplamp. De vrouw drukt het gaspedaal in en probeert via een voetgangersdoorgang te rijden, door de groep heen.