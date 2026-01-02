Navigatie overslaan
Bus met passagiers moet uitwijken voor ongeluk en glijdt zelf van de weg

Vandaag om 11:08 • Aangepast vandaag om 12:35

Een streekbus is vrijdagochtend tegen de vangrail gereden op de Nistelrodeseweg bij Uden. De chauffeur moest uitwijken voor twee auto's die op elkaar waren gebotst en kwam hierdoor zelf in de problemen. 

Niemand is bij het ongeluk gewond geraakt. De passagiers zaten wel enige tijd vast, omdat de bus klem stond tegen de vangrail. Een takelwagen kwam ter plaatse om de bus weer goed op de weg te krijgen. De twee auto's zijn weggesleept. 

De bus moest uitwijken voor een ongeluk en kwam hierdoor zelf in de problemen (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
