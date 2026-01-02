Alarm om sneeuw bij de schaatsbaan, brandweer moet dak sneeuwvrij maken

De brandweer is vrijdagochtend opgeroepen om het sneeuwpak dat op de tent van de schaatsbaan in Nuenen ligt weg te halen. Er werd alarm geslagen omdat het dak door het gewicht van sneeuw steeds verder naar binnen kwam.

De tent die in het dorp staat heeft een doorzichtig doek als dak. Dat voorziet de schaatsbaan van mooi licht, maar is niet goed bestand tegen een pak sneeuw.

De brandweer werd opgetrommeld. Die heeft de sneeuw met water van het dak gespoten, terwijl er binnen door brandweermannen met bezems tegen het doek werd aangeduwd. Zo konden de sneeuw en het water er vanaf glijden.

De schaatsbaan kon tijdens de inzet van de hulpdiensten gewoon open blijven.

Na de schoonmaakbeurt begon het weer flink te sneeuwen. Het is onduidelijk of de brandweer later op de dag nog terug moet komen.