Snelrecht ingezet voor man die vuurwerk gooide in gezicht van handhavers

Een 40-jarige man staat komende woensdagochtend terecht tijdens een supersnelrechtzitting voor het gooien van vuurwerk naar handhavers tijdens de jaarwisseling in Eindhoven. De handhavers van de gemeente Eindhoven kregen het vuurwerk in hun gezicht.

De man staat volgende week terecht bij de politierechter van de rechtbank Oost-Brabant. Op zijn aanklacht staat ook dat hij zou hebben geweigerd mee te werken aan een alcoholcontrole.

Voorlopig is dit de enige supersnelrechtzitting die het Openbaar Ministerie na de jaarwisseling bij de rechtbank in Den Bosch heeft aangebracht.



Wat is supersnelrecht?

Met supersnelrecht kunnen verdachten drie tot zes dagen na hun aanhouding worden berecht. Het gaat meestal om zaken als openlijk geweld, vernieling, brandstichting en geweld tegen personen met een publieke functie.