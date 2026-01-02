Familie maakt zich zorgen om vermiste Mick (19): 'Ging nooit alleen weg'

De zoekactie naar de vermiste Mick (19) uit Helmond wordt uitgebreid. De Mobiele Eenheid (ME) wordt ingezet, ook zo'n honderd veteranen en Stichting Inzet Reddingshonden Nederland (SIN) helpen mee. Inmiddels heeft ook een politiehelikopter boven het gebied gezocht. Micks familie maakt zich ernstige zorgen. "Hij ging eigenlijk nooit alleen op pad."

De veteranen van Stichting Veteranen Search Team (VST) hebben zich verzameld in de kantine van de tennisvereniging, op sportpark Espendonk. De zoekactie start vanaf de Edelhertlaan in Helmond, waar Mick woont, en wordt van daaruit verder uitgebreid.

Grote zorgen

"Hij ging eigenlijk nooit alleen op pad”, zegt Ruud Hendriks, de neef van Micks vader. "Dit is nog nooit gebeurd. De vader van Mick werd wakker omdat hij naar het toilet moest en zag de voordeur openstaan. Buiten het gezin is Mick communicatief niet sterk.”

De jongen heeft een verstandelijke beperking. Ook de politie maakt zich grote zorgen over hem. Hij heeft een lichte huidskleur, blond golvend haar, is ongeveer 1 meter 80 lang en draagt een bril. Hij droeg vermoedelijk een korte zwarte Nike-broek en een rode, roze shirt.

Machteloos

Volgens Hendriks is de familie erg ongerust. "We hopen dat hij ergens binnen zit, zeker met dit weer en met alleen een korte broek en shirt aan", vervolgt hij. Het liefst helpt hij zelf met zoeken. "Maar ze willen zoeken met eigen mensen. We voelen ons machteloos."

De politie vraagt mensen in de omgeving van de wijk Brouwhuis in hun schuur of garage te kijken of Mick zich daar schuilhoudt.