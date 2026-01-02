PSV'ers Alassane Pléa en Nick Olij gaan mee op trainingskamp naar Spanje

Voetballers Alassane Pléa en Nick Olij zijn nog aan het revalideren van een blessure, maar zijn door trainer Peter Bosz gevraagd om met PSV mee te gaan op trainingskamp in Spanje.

De geblesseerde Ruben van Bommel en Myron Boadu gaan vrijdag niet naar Estepona. Bosz neemt ook een aantal jonge talenten mee, zoals de 15-jarige Dyran Stam en Fabian Merién.

Topscorer Robin van Duiven van Jong PSV ontbreekt op de lijst van 28 spelers. De PSV-trainer heeft niet laten weten of hij zijn contract wil verlengen.

Bosz heeft er met Ibrahim Afellay een nieuwe assistent bijgekregen. Hij is met PSV op weg naar een derde landstitel op rij. De koploper heeft halverwege de competitie een voorsprong van elf punten op het als tweede geklasseerde Feyenoord.

PSV hervat het seizoen volgende week zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Excelsior.