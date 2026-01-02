Jongeren stichten brand en mishandelen man in Putte tijdens jaarwisseling
Een groep jongeren heeft tijdens de jaarwisseling brand gesticht in een huis aan de Beukendreef in Putte. Dit deed de groep door de ramen van het huis kapot te maken en vervolgens vuurwerk naar binnen te gooien. De 40-jarige vriend van de bewoonster wilde samen met zijn vriendin de groep stoppen en werd mishandeld.
Op een filmpje dat op internet rondgaat is te zien dat de televisie in de woonkamer nog aanstond toen het misging bij het huis. Rond kwart over twaalf gooide een groep jongeren de ruit door. Verschillende stukken vuurwerk volgden.
De bewoonster en haar 40-jarige vriend werden binnen totaal verrast. Toen de man verhaal ging halen kreeg hij vuurwerk naar zich toegegooid en is hij door meerdere jongeren geschopt. Vermoedelijk is hij hierdoor kort buiten bewustzijn geweest. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen.