WK-halvefinalist en Nederlandse dartstopper: Gian van Veen

Zijn naam heb je de afgelopen dagen vast voorbij horen komen: Gian van Veen. De 23-jarige darter onttroonde Michael van Gerwen na 13 jaar als beste darter van Nederland. Vrijdagavond staat Van Veen in de halve finale van het WK Darts. Maar wie is de nieuwe beste darter van ons land eigenlijk?

De eerste keer dat hij het nieuws haalde was in 2018. De toen 16-jarige Van Veen won bij de BDO (Britse dartsbond, inmiddels failliet) het jeugdkampioenschap. Hierna kwam Van Veen terecht bij de PDC, de bekendste dartsorganisatie. Het duurde nog tot 2023 voordat hij zijn eerste tourkaart haalde, waarmee hij deel mocht nemen aan de grotere professionele darttoernooien.

Gian van Veen werd op 23 april 2002 geboren in het Gelderse Poederoijen, net over de rivier bij Veen en Andel. De inmiddels 23-jarige Van Veen bracht het grootste gedeelte van zijn leven door in het Gelderse dorp, maar verhuisde deze zomer naar het Brabantse Andel.

Eerste titels In 2024 kroonde Van Veen zich tot eerste Nederlandse PDC-jeugdkampioen. Dat kunstje herhaalde hij in 2025. Vorig jaar werd het nog mooier voor de Nederlander, toen hij zijn eerste grote toernooi won. In oktober was hij in Dortmund de sterkste op het EK Darts en was de 23-jarige de jongste winnaar ooit.

Eerst Europees kampioen en nu ook wereldkampioen? Het zou zomaar kunnen. Vrijdagavond gooit Gian van Veen de halve finale van het WK tegen de Schotse Gary Anderson, die eerder Michael van Gerwen uitschakelde. Mocht Van Veen winnen, dan wacht er sowieso een Engelsman in de finale. Maar of het Ryan Searle wordt, of de dartssensatie Luke Littler, moet vrijdagavond blijken.

Doordat Van Veen ten koste van Luke Humphries de halve finale van het WK Darts bereikte, staat hij nu virtueel derde op de wereldranglijst. Hiermee is hij verzekerd van deelname aan de Premier League, de hoogste dartscompetitie ter wereld.

Michael van Gerwen werd uitgeschakeld op het WK en is sinds dertien jaar niet meer de beste Nederlander. Gian staat boven de 'Sloopkogel uit Vlijmen'.

Kassa

Of 'The Giant', een toepasselijke bijnaam voor de 1,93 meter lange darter uit Andel, nou wint of niet, hij kan in ieder geval een mooi zakcentje bijschrijven na dit toernooi. Door het bereiken van de halve finale is hij al zeker van 200.000 pond.

Mocht hij de finale halen, verdubbelt hij dat bedrag. En mocht hij winnen, mag hij 1.000.000 pond bijschrijven.

Sinds deze zomer woont Van Veen samen met zijn Brabantse vriendin Kyana Frauenfelder in Andel. Zij is zelf ook darter en ook haar broer Levy dart.



Gian van Veen woont nog niet zo lang in Brabant, maar blijkt groot fan van FC Den Bosch. Na zijn winst op het EK Darts werd hij gehuldigd in De Vliert door de supporters van de M-Side.