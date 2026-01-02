Tweetal aangehouden na zware mishandeling tijdens carnaval

De politie heeft twee mannen van 20 jaar uit Oss en 24 jaar uit Heeswijk-Dinther aangehouden voor een zware mishandeling tijdens carnaval in Den Bosch. Een 55-jarige man werd op de Samuel Morsestraat mishandeld met een lachgascilinder. Hij liep daarbij een hoofdwond, een hersenschudding en een gebroken been op.

Ze zijn verhoord en inmiddels weer vrijgelaten. Wel blijven zij verdachten in de zaak. De politie deelde eerder foto’s en beelden van de verdachten in Opsporing Verzocht. Dat leverde meerdere tips op waarbij ook namen genoemd werden.

Buiten bewustzijn

De mishandeling gebeurde op 28 februari. Volgens een getuige sprak het slachtoffer de twee mannen aan omdat zij auto’s zouden hebben vernield. Dat zou verkeerd gevallen zijn waarna de mannen het slachtoffer begonnen te schoppen. De man belandde op de grond en raakte buiten bewustzijn.

Het duo sloeg vervolgens op de vlucht. Een van de mannen bestelde korte tijd later bij een pizzeria twee energiedrankjes en liep daarna weer naar buiten. De tweede man stond daar op hem te wachten. Op camerabeelden die buiten zijn gemaakt, was te zien dat het tweetal een lachgascilinder bij zich had.