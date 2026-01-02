A2 bij Den Bosch dicht door ijsvorming op de weg

De A2 bij Den Bosch is vrijdagmiddag dicht tussen knooppunt Vught en Empel. Door de sneeuwval is er ijsvorming ontstaan op het wegdek, waardoor het te gevaarlijk is om erover heen te rijden.

Rijkswaterstaat kan vrijdagmiddag nog niet aangeven tot hoe laat de A2 richting het noorden van het land dicht blijft. "Er moet speciaal materieel komen om het ijs te laten smelten", legt een woordvoerder uit.