Advertentie
A2 bij Den Bosch dicht door ijsvorming op de weg
Vandaag om 15:10 • Aangepast vandaag om 15:42
De A2 bij Den Bosch is vrijdagmiddag dicht tussen knooppunt Vught en Empel. Door de sneeuwval is er ijsvorming ontstaan op het wegdek, waardoor het te gevaarlijk is om erover heen te rijden.
Rijkswaterstaat kan vrijdagmiddag nog niet aangeven tot hoe laat de A2 richting het noorden van het land dicht blijft. "Er moet speciaal materieel komen om het ijs te laten smelten", legt een woordvoerder uit.
"Dit zal onze Firestorm of Lavastorm zijn. Deze machines spuiten onder hoge druk extreem warm water op de ijsplaten."
Rijkwaterstaat hoopt dat de A2 daarna weer open kan.
Reizigers kunnen via de A59 rijden, die loopt parallel aan de A2 en is wel open.
Advertentie
Advertentie