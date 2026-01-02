Brand verwoest appartement in Tilburg, buurt heeft bruin drinkwater

Een appartement aan de Edisonlaan in Tilburg is vrijdagmiddag verwoest door een uitslaande brand. Er zijn geen gewonden gevallen. Door de grote hoeveelheid bluswater die is gebruikt, komt er in de buurt bruin water uit de kraan.

Het vuur brak uit in een appartement op de tweede verdieping. Tijdens het blussen werd duidelijk dat er geen mensen binnen waren.

Bewoners uit huis

Door het uitslaande vuur werden de bewoners van de naastgelegen appartementen gevraagd hun huis tijdelijk te verlaten. Ook werd de omgeving afgezet. De brand trok veel bekijks.

Het appartement waar de brand woedde is onbewoonbaar. Bewoners van de andere appartementen kunnen wel weer terug naar huis. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is.

Bruin kraanwater

De brandweer moest veel bluswater inzetten bij het blussen. Daarom is het kraanwater in de buurt van de Edsionlaan vrijdagmiddag bruin van kleur. Het water is wel veilig om te drinken, laat de gemeente weten. Brabant Water gaat voor een oplossing zorgen.

De brandweer kwam met vier bluswagens op de brand af. Er kwamen twee ambulances naar het appartementencomplex, omdat in eerste instantie niet duidelijk was of er mensen in het appartement waren.