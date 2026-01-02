ME en omstanders bekogeld met vuurwerk: vier minderjarigen opgepakt

Vier minderjarige jongens uit Tilburg zijn tijdens de jaarwisseling aangehouden. Ze hebben voorbijgangers en de politie bekogeld met vuurwerk in het Westerpark. Dat meldt de politie vrijdagmiddag.

De situatie in het park escaleerde snel tijdens de jaarwisseling. Voorbijgangers en agenten werden met zwaar vuurwerk bekogeld. Ook gebouwen en meubilair rondom het Tilburgse park werden beschadigd en vernield.

De politie trok zich uit veiligheidsoverwegingen terug. Ook de Mobiele Eenheid (ME) werd bij aankomst bekogeld met vuurwerk.

Vier minderjarigen

Uiteindelijk heeft de politie de vier minderjarige jongens kunnen aanhouden. Zij zijn inmiddels verhoord. Het Openbaar Ministerie gaat beslissen of de jongens vervolgd worden. De politie werkt ook samen met de gemeente om te bekijken welke maatregelen tegen de jongens worden genomen.

De politie vraagt mensen die camerabeelden of andere relevante informatie hebben te delen, zodat zij meer daders kunnen identificeren. Er was een grote groep betrokken bij het geweld in het Westerpark. De politie hoopt meer betrokkenen aan te kunnen houden.