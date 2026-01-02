Zware winterse omstandigheden, maar Van der Poel is weer de beste

Mathieu van der Poel (30) heeft voor de vijfde keer de Zilvermeercross gewonnen. De Nederlandse veldrijder was vrijdag in zware winterse omstandigheden in het Belgische Mol opnieuw de sterkste. Zijn Belgische concurrent Wout van Aert (31) kon zes ronden in zijn spoor blijven, maar viel na een valpartij uit.

De Zilvermeercross staat sinds 2014 op de kalender. In het verleden streden Van der Poel en Van Aert vaak in Mol om de winst. De Nederlander won de afgelopen elf jaar vijf keer, Van Aert vier keer. In de eerste dagen van 2026 werd het opnieuw een strijd tussen de twee beste veldrijders.

In een wedstrijd met 57 renners nam de wereldkampioen in de derde ronde de leiding. Na een valpartij van Van der Poel kon Van Aert een ronde later weer bij hem aansluiten. In de zesde ronde ging Van Aert echter onderuit en moest hij kort daarna opgeven. Van der Poel reed vervolgens solo naar de finish, in de vallende sneeuw, na 1 uur en 5 minuten.

'Heel erg koud'

De winnaar keek met een tevreden gevoel terug op een zeer zware veldrit. "Het was heel erg koud", zei Van der Poel in een kort interview. "Hoe het was afgelopen als Van Aert niet zou zijn gevallen? Dat weet je nooit."

Als het goed is rijdt Van der Poel dit jaar nog vijf veldritten, met als ultieme doel het verlengen van zijn wereldtitel op 1 februari in het Zeeuwse Hulst.