'Vermiste Mick (19) gezien in omgeving Asten'

De politie heeft meerdere tips gekregen dat de vermiste Mick (19) uit Helmond rond half twaalf vrijdagochtend gezien is in de buurt van de Ommelseweg in Asten. In een Burgernetmelding vraagt de politie bewoners van Asten uit te kijken naar de verstandelijk beperkte jongen. De politie blijft met man en macht zoeken.

Mick verdween in de nacht van donderdag op vrijdag rond 03.00 uur. De politie en zijn familie maken zich grote zorgen om hem.

"Hij ging eigenlijk nooit alleen op pad”, zei Ruud Hendriks, de neef van Micks vader vrijdagmiddag. "Dit is nog nooit gebeurd. De vader van Mick werd wakker omdat hij naar het toilet moest en zag de voordeur openstaan. Buiten het gezin is Mick communicatief niet sterk.”

Mick heeft een lichte huidskleur, blond golvend haar, is ongeveer 1 meter 80 lang en draagt een bril. Hij droeg vermoedelijk een korte zwarte Nike-broek en een rode, roze shirt. Op camerabeelden die kort na zijn verdwijning in de directe omgeving van het huis van Mick zijn gemaakt, is te zien dat hij weinig kleding draagt.

Grote zoekactie

De zoekactie wordt vrijdagavond uitgebreid naar Asten, maar de politie blijft ook in Helmond zoeken. Daar verzamelde zich vrijdagochtend zo'n honderd veteranen van Stichting Veteranen Search Team (VST) in de kantine van de tennisvereniging, op sportpark Espendonk. De zoekactie startte vanaf de Edelhertlaan in Helmond, waar Mick woont, en werd van daaruit verder uitgebreid.

De Mobiele Eenheid (ME) en Stichting Inzet Reddingshonden Nederland (SIN) en een groep buurtbewoners zoeken ook mee vrijdagavond. Een politiehelikopter en droneteam zochten vrijdagmiddag mee totdat het donker werd.