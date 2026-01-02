Marian en Peer nemen na jaren afscheid van hun café: 'We gaan het missen'

Buurtcafé De Koens heeft na 92 jaar definitief haar deuren gesloten. Na het oudjaarsfeest zwaaiden Marian Claassen (70) en Peer van Kollenburg (68) het café uit, dat al bijna een eeuw lang een vertrouwd ontmoetingspunt is in de buurt. “Het is dubbel. We gaan nu lekker feesten, maar tegen de tijd dat iedereen weggaat, dan gaat de deur toch echt voor de laatste keer dicht”, zegt Marian.

Kim Panhuijzen & Evie Hendriks Geschreven door

Marian stond jarenlang samen met haar man John Claassen achter de tap, naast haar baan bij Albert Heijn. In 2012 stopte ze met het werk in de supermarkt om zich volledig te wijden aan De Koens. Haar man overleed een jaar later aan kanker. Marian vond een paar jaar later opnieuw de liefde in Peer, die sindsdien samen met haar de kroeg runt. “Het is een café waar iedereen het gezellig heeft. Een huiskamer waar veel mensen komen en veel mensen zullen het ook echt gaan missen en wij ook,” vertelt Marian woensdagavond in een overvolle kroeg. Ze heeft De Koens 26 jaar gerund, waarvan de laatste jaren met Peer. Het café is voor hen een plek vol herinneringen, zowel mooie als verdrietige.

“We hebben ontzettend veel mooie herinneringen.”

Peer kijkt ook met plezier terug op de vele jaren in De Koens. “Hier komen dartverenigingen, biljartclubs, er worden feesten gehouden en er treden bandjes op”, zegt hij. “Maar op een gegeven moment ga je toch een beetje aan jezelf denken. We raken ook op leeftijd.”

Ze kijken vooruit naar hun toekomst: “Eerst moeten we zorgen dat het café leegkomt, en daarna gaan we na de carnaval lekker op vakantie. Normaal kunnen we nooit lang weg, maar nu kunnen we gewoon drie à vier weken helemaal aan onszelf denken”, zegt Peer.

“Dit is echt het beste café van Eindhoven.”

Het café stond op oudjaarsavond vol met feestende mensen. Aan de bar zit Theo Teeuwsen, al 60 jaar vaste gast van De Koens. “Ik ben hier de oudste klant,” zegt hij. Het afscheid valt hem zwaar. Terwijl hij terugdenkt aan al die jaren, glimmen zijn ogen en wordt hij zichtbaar emotioneel. “Ik heb hier nooit ruzie gehad en altijd genoten van de gezelligheid. Dit is echt het beste café van Eindhoven,” zegt hij overtuigend. Theo kijkt naar Marian en Peer en glimlacht door zijn tranen heen. “Marian is mijn beste vriendin, en Peer is echt een hele fijne vent. Ze hebben er iets bijzonders van gemaakt.”

De oudste gast, Theo Teeuwsen, aan de bar (foto: Omroep Brabant).

“Mensen in tranen aan de bar gehad.”