Gian van Veen flikt het: finaleplaats op WK Darts na krankzinnige partij
Spanning, niveau, entertainment en een Brabantse winnaar. Deze halve finale van het WK Darts had alles. Uiteindelijk gaat de 23-jarige Gian van Veen naar de finale van het WK. De darter uit Andel rekende in een wereldse partij met 6-3 in sets af met de Schotse Gary Anderson. In de finale treft Van Veen de 18-jarige Luke Littler.
De tegenstander van Van Veen had bijna de dubbele leeftijd van de darter uit Andel. Gary Anderson is namelijk 55 jaar oud, waar Van Veen 23 is. De meeste voorspellingen vooraf waren 50/50, maar het beloofde spektakel te worden.
De eerste set ging dan ook direct gelijk op. Gian van Veen begon de wedstrijd, maar zag de ervaren Schot er met de eerste set vandoor gaan. Gelukkig voor Van Veen is een halve finale een tot de zes sets, waardoor er nog tijd genoeg was om de achterstand weg te werken.
Van Veen onhoudbaar
Maar veel tijd had The Giant niet nodig. Want na de tweede set stond het weer 1-1 en leek het een lange wedstrijd te gaan worden. Zaak aan Van Veen om dit door te trekken. En dat lukte aardig: de eerstvolgende leg ging uit vanaf 107 en ook de derde set werd gepakt door de Nederlander, die na drie sets 70% van zijn dubbels had uitgegooid.
Van Veen was niet te stoppen. Ook de vierde set was een prooi voor de Andelse. Het gemiddelde schoot omhoog en die finaleplaats kwam steeds dichterbij.
En dat dit een bijzondere wedstrijd is, werd daarna nog maar eens duidelijk. Gary Anderson gooide de maximale 170 uit en leek er met de set vandoor te gaan, maar wat Anderson kon, kon Van Veen ook en ook zijn 170 ging uit, waarna Van Veen de beslissende leg uitgooide en 4-1 voorkwam.
De Schotse enkelvoudige wereldkampioen gaf zich nog niet gewonnen en pakte een set terug. In de daaropvolgende set legs kreeg Van Veen twee pijlen om de set naar zich toe te trekken, maar miste hij op een haar. Gary Anderson profiteerde en kwam op 4-3.
Stalen zenuwen
Het publiek was duidelijk meer fan van de Schot en dat zorgde bij wat irritatie bij Van Veen. Helemaal nadat de 23-jarige drie pijlen op een 5-3 voorsprong miste. Gary Anderson maakte 2-2 in legs en mocht de laatste leg beginnen. Maar Van Veen stapte, ondanks boe-geroep vanuit het publiek, op het juiste moment in en pakte alsnog een 5-3 voorsprong.
En dus had Van Veen nog maar één set nodig, maar bleef Anderson strijdbaar en pakte hij zelfs een leg van The Giant af. Maar Van Veen liet wederom zien mentaal sterk te zijn door de break direct ongedaan te maken en de wedstrijd te beslissen in de daaropvolgende leg. 6-3!
We zien Gian van Veen terug in de finale op zaterdagavond. Wie had dat van te voren verwacht? Van nog nooit een wedstrijd op het WK winnen, naar een finale. Stalen zenuwen en ijzersterk spel hebben Van Veen naar deze finale gebracht. In de halve finale tegen Anderson noteerde hij een gemiddelde van 102,99, elf 180's en een finishpercentage van 55%
Jeugdige finale
In de finale treft Van Veen de regerend wereldkampioen Luke Littler. De 18-jarige Engelsman is momenteel dé dartssensatie en gaf dit WK pas drie sets weg. Dit is de jongste finale ooit op het WK, waar de mannen samen een gecombineerde leeftijd van 41 hebben. Dat is nog steeds veertien jaar jonger dan de tegenstander van Gian van Veen vrijdagavond. Van Veen evenaart ook Michael van Gerwen als jongste Nederlander in een WK finale.