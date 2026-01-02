Gian van Veen flikt het: finaleplaats op WK Darts na krankzinnige partij

Spanning, niveau, entertainment en een Brabantse winnaar. Deze halve finale van het WK Darts had alles. Uiteindelijk gaat de 23-jarige Gian van Veen naar de finale van het WK. De darter uit Andel rekende in een wereldse partij met 6-3 in sets af met de Schotse Gary Anderson. In de finale treft Van Veen de 18-jarige Luke Littler.

De tegenstander van Van Veen had bijna de dubbele leeftijd van de darter uit Andel. Gary Anderson is namelijk 55 jaar oud, waar Van Veen 23 is. De meeste voorspellingen vooraf waren 50/50, maar het beloofde spektakel te worden. De eerste set ging dan ook direct gelijk op. Gian van Veen begon de wedstrijd, maar zag de ervaren Schot er met de eerste set vandoor gaan. Gelukkig voor Van Veen is een halve finale een tot de zes sets, waardoor er nog tijd genoeg was om de achterstand weg te werken. Van Veen onhoudbaar Maar veel tijd had The Giant niet nodig. Want na de tweede set stond het weer 1-1 en leek het een lange wedstrijd te gaan worden. Zaak aan Van Veen om dit door te trekken. En dat lukte aardig: de eerstvolgende leg ging uit vanaf 107 en ook de derde set werd gepakt door de Nederlander, die na drie sets 70% van zijn dubbels had uitgegooid. Van Veen was niet te stoppen. Ook de vierde set was een prooi voor de Andelse. Het gemiddelde schoot omhoog en die finaleplaats kwam steeds dichterbij.