Gian van Veen op roze wolk na WK Darts-stunt: 'Droom die uitkomt'
Gian van Veen zit nog altijd op een roze wolk, nadat hij vrijdagavond de finale bereikte van het WK Darts. De 23-jarige darter uit Andel komt zaterdagavond in de finale regerend wereldkampioen Luke Littler tegen: "Hij zal de favoriet zijn, dat maakt niet uit tegen wie hij speelt", zegt Van Veen.
"Als je zo'n wedstrijd wint, dan is dat een droom die uitkomt. Je gaat door naar een WK-finale, dan weet je ook niet meer wat je met jezelf aan moet", zegt een euforische Van Veen. De 23-jarige versloeg vrijdag de Schotse Gary Anderson in de halve finale.
En voorlopig blijft die euforie nog: "Het is nog totaal niet geland. Ik leef vanavond op een roze wolk, en ik denk morgen nog steeds. Maar ik zorg dat ik voor de finale er weer 100 procent klaar voor ben."
In die finale is Luke Littler uit Engeland de tegenstander. Het achttienjarige dartswonder is regerend wereldkampioen, maar Van Veen ziet kansen: "Hij zal de favoriet zijn, dat maakt niet uit tegen wie hij speelt. Hij is scorend zo goed, maar ik moet mijn kansen pakken. Als ik dat doe, dan zou ik hem kunnen verslaan."
The Giant oogde tijdens de wedstrijd erg stressbestendig, maar gaf toe dat het tijdens de wedstrijd wel anders was: "Ik was niet nerveus voor de wedstrijd, maar tijdens de wedstrijd begin je wel te denken wat er allemaal gaat gebeuren mocht je deze wedstrijd winnen."
450.000 euro
Van Veen is door deze overwinning verzekerd van 400.000 pond, ruim 450.000 euro. Mocht hij de finale winnen? Dan wordt dat bedrag opgehoogd naar één miljoen pond.
Afgelopen zomer verhuisde Gian van Veen vanuit zijn geboortedorp Poederoijen naar het Brabantse Andel, maar voorlopig hoeven we nog niet bang te zijn dat hij onze provincie gaat verlaten met het prijzengeld: "We hebben dit huis gekocht met het idee: als het heel goed gaat, kunnen we over vijf jaar wel kijken naar iets anders, maar dat is nu niet het plan."
Zaterdag is de dag waar het allemaal samenkomt voor Van Veen tijdens de finale: "Vanaf het moment dat je wakker wordt, staat alles in het teken van de wedstrijd. Ontbijten, lunch en dan diner om twee uur 's middags, want zodra ik in Ally Pally ben, eet ik niks meer."
"De afgelopen dagen heb ik een lekker biefstukje op voor de wedstrijd en ik denk dat ik dat morgen ook weer ga doen", lacht Van Veen na een vraag over zijn menu voor de wedstrijd.
WK-winnaar of FC Den Bosch?
Naast dat hij een goede darter is, heeft hij ook nog een liefde voor FC Den Bosch. Maar de wereldtitel zou hij niet opgeven om FC Den Bosch terug in de Eredivisie te krijgen: "Als ik moet kiezen, dan toch wel de WK-finale winnen. Het zou mooi zijn als FC Den Bosch promoveert, maar ik ga toch voor de titel. Den Bosch kan altijd nog promoveren, die zijn bezig aan een goed seizoen."