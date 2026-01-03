Gian van Veen op roze wolk na WK Darts-stunt: 'Droom die uitkomt'

Gian van Veen zit nog altijd op een roze wolk, nadat hij vrijdagavond de finale bereikte van het WK Darts. De 23-jarige darter uit Andel komt zaterdagavond in de finale regerend wereldkampioen Luke Littler tegen: "Hij zal de favoriet zijn, dat maakt niet uit tegen wie hij speelt", zegt Van Veen.

"Als je zo'n wedstrijd wint, dan is dat een droom die uitkomt. Je gaat door naar een WK-finale, dan weet je ook niet meer wat je met jezelf aan moet", zegt een euforische Van Veen. De 23-jarige versloeg vrijdag de Schotse Gary Anderson in de halve finale. En voorlopig blijft die euforie nog: "Het is nog totaal niet geland. Ik leef vanavond op een roze wolk, en ik denk morgen nog steeds. Maar ik zorg dat ik voor de finale er weer 100 procent klaar voor ben." In die finale is Luke Littler uit Engeland de tegenstander. Het achttienjarige dartswonder is regerend wereldkampioen, maar Van Veen ziet kansen: "Hij zal de favoriet zijn, dat maakt niet uit tegen wie hij speelt. Hij is scorend zo goed, maar ik moet mijn kansen pakken. Als ik dat doe, dan zou ik hem kunnen verslaan."