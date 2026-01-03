Advertentie
Geschaarde vrachtwagen zorgt voor vertraging op de A58
Vandaag om 10:17 • Aangepast vandaag om 11:02
Een geschaarde vrachtwagen zorgt zaterdagmorgen voor problemen op de A58 bij Oirschot. Dat meldt de ANWB. Rond elf uur 's ochtends was de vertraging 45 minuten.
Het ongeluk gebeurde in de richting van Tilburg naar Eindhoven. De rechterrijstrook is afgesloten. Bij de botsing zijn ook auto's betrokken, meldt Rijkswaterstaat.
Vanaf knooppunt De Baars wordt verkeer ongeleid via de A65 en de A2.
