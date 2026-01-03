Hond zakt door ijs, duikers schieten te hulp en krijgen applaus

De brandweer moest zaterdagmorgen in actie komen in Oss nadat een hond door het ijs was gezakt. Het lukte de hond niet meer zelf aan de kant te komen door het ijs aan de oevers.

Het dier kwam rond een uur of tien in het water terecht aan de Suurhoffstraat in Oss. De hond zat in het midden van het water en kon niet meer aan de kant komen. Ook de brandweer kon door het ijs niet dichterbij komen.

Duikers

Duikers brachten uitkomst en gingen het water in om de hond op te halen. Het baasje stond aan de kant met dekens klaar om haar huisdier een droog en warm welkom te heten. De duikers kregen applaus van omstanders na de geslaagde reddingsactie.