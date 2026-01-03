Honderden mensen zoeken mee naar vermiste Mick (19): ‘Hartverwarmend’

Zeker vierhonderd mensen helpen zaterdag mee met de zoektocht naar de vermiste Mick (19) uit Helmond. Bij het aanmeldpunt stond 's ochtends een lange rij. Mick heeft een verstandelijke beperking en verdween in de nacht van donderdag op vrijdag vanuit zijn woning. De politie en zijn familie maken zich grote zorgen.

Op een terrein aan de Heibloemweg is een grote verzamelplaats ingericht door het Coördinatie Platform Vermissing (CPV). Iedereen die wil meehelpen met zoeken kan zich daar melden. Daar wordt massaal gehoor aan gegeven. Ondanks de sneeuw en de kou staat er een lange rij met mensen die hun steentje willen bijdragen. Peggy de Laat is een van hen. "Ik heb geen moment getwijfeld. Hopelijk kan hij snel weer thuis zijn bij zijn ouders. Het raakt mij enorm, ook persoonlijk. Het doet me ontzettend veel pijn. Dit gun je niemand", vertelt ze, terwijl de tranen in haar ogen schieten. Iets verderop in de rij staat ook Nelis Kools uit Deurne te wachten. Hij is brandweerman en heeft al van alles meegemaakt. Toch voelt deze zoektocht anders voor hem. "Normaal gesproken ga je met een groep op pad en is het je werk. Nu is het echt privé. Ik had niet ingeschat dat er zó veel mensen zouden komen. Het laat zien dat heel veel mensen een goed hart hebben."

Mensen krijgen veiligheidshesjes en een zoekstok uitgedeeld en worden ingedeeld in groepjes (foto: Wilco Zonneveld).

De mensen melden zich aan bij de eerste tent. Daarna worden ze ingedeeld in groepjes van vijf of zes man en lopen ze door naar de volgende tent. "Daar krijgen ze een veiligheidshesje, een zoekstok en een badge waarop staat in welk gebied ze gaan zoeken", legt voorzitter van CPV Teun Hakvoort uit. Op een van de tafels ligt een kaart van de omgeving. Mick verdween vanuit zijn huis aan de Edelhertlaan. Elk groepje krijgt een eigen zoekgebied toegewezen. Op die manier wordt het gebied rondom zijn woning in Helmond systematisch doorzocht.

Op de kaart wordt elk gebied rondom de plek waar Mick voor het laatst gezien is uitgekamd (foto: Wilco Zonneveld).

Ook Robert Mush meldt zich even later aan om te helpen. Hij moet denken aan de Oekraïense jongen Milan, die enkele dagen na zijn vermissing dood in het water werd gevonden in Beverwijk. Hij bleek te zijn overleden door een noodlottig ongeluk. "Dat volg je vanaf een afstand en dan denk je: wat verschrikkelijk. Nu gebeurt het om de hoek. Dan moet je gewoon meehelpen, in de hoop dat we hem vinden." Na een korte briefing vertrekt Robert, uitgerust met een veiligheidshesje en zoekstok, met zijn groepje. "We gaan naar de andere kant van de grote weg, het weiland in. We gaan door tot we het hele gebied hebben gehad", zegt het clubje vastberaden.

"Hopelijk vinden we hem en kunnen we hem terugbrengen naar zijn familie"