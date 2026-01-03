Dak schaatsbaan ingestort door sneeuw, kinderen op tijd van ijs gehaald

Het dak van een schaatsbaan bij de IJzeren Man in Vught is zaterdagmiddag ingestort. Het gaat om een tent waarin de tijdelijke ijsbaan is gevestigd. Er zijn geen mensen gewond geraakt, maar de schade is groot.

De schaatsbaan was op het moment van instorten geopend. Een paar kinderen die aan het schaatsen waren, werden op tijd van het ijs gehaald. "Het dak begon te kraken. Een van de jongens die hier werkt heeft iedereen van het ijs gehaald", vertelt Karin van de Ven van de IJzeren Man. "We zijn er ziek van. Het is een zuur begin van het nieuwe jaar." Personeel probeert zaterdagmiddag met man en macht te redden wat er te redden valt. Met bezems proberen ze sneeuw van het gedeelte van het dak te halen dat nog niet is ingestort.

Overdekt, maar niet helemaal dicht

IJM's Winterparadijs, waar de schaatsbaan onderdeel van is, bestaat uit drie overdekten tenten. Door gedoe met de vergunning was de tent die nu is ingestort niet helemaal volledig afgesloten. De IJzeren man wilde de tenten per se overdekt hebben, omdat het ijs zonder overdekking te snel smelt, vertelde Van de Ven eerder bij Dtv Nieuws. Omdat een dichte tent door de gemeente Vught gezien wordt als een bouwwerk, moest daar een extra vergunning voor worden aangevraagd. "We hebben nog tegen de gemeente gezegd dat er instortingsgevaar is bij zo'n situatie", verzucht Van de Ven. "Als drie zijdes open zijn, is de tent minder stabiel."

Dak ijsbaan Vught ingestort (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

'Dit is een natuurramp'

De schaatsbaan was geopend sinds begin december en zou open zijn tot volgend weekend. Van de Ven vreest dat de verzekering de schade niet dekt. "Dit is een natuurramp. Ik heb me er nog niet helemaal in verdiept, maar daar ben je niet voor verzekerd." Het is voor het tweede jaar dat er een ijsbaan bij de IJzeren Man staat. Vorig jaar stopte een stichting met het organiseren van een winterevenement in het centrum van het dorp, onder meer door de stijgende kosten en een tekort aan vrijwilligers. Van de gemeente Vught mag de IJzeren Man in ieder geval de komende vijf jaar een winterevenement organiseren op het terrein van het recreatiepark.

