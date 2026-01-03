Advertentie
Geen treinen tussen Den Bosch en Nijmegen, voorlopig alleen stopbussen
Vandaag om 17:04 • Aangepast vandaag om 17:39
Er rijden tot kwart voor zeven deze zaterdagavond geen treinen tussen Den Bosch en Nijmegen. Oorzaak is een wisselstoring op het vlak tussen Wijchen en Den Bosch. De problemen ontstonden al rond half tien zaterdagochtend.
Er rijden voorlopig stopbussen tussen Wijchen, Ravenstein, Oss, Oss-West, Rosmalen, 's-Hertogenbosch Oost en 's-Hertogenbosch.
