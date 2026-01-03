Navigatie overslaan

Geen treinen tussen Den Bosch en Nijmegen, voorlopig alleen stopbussen

Vandaag om 17:04 • Aangepast vandaag om 17:39
Geen treinverkeer tussen Den Bosch en Nijmegen (archieffoto).

Er rijden tot kwart voor zeven deze zaterdagavond geen treinen tussen Den Bosch en Nijmegen. Oorzaak is een wisselstoring op het vlak tussen Wijchen en Den Bosch. De problemen ontstonden al rond half tien zaterdagochtend.

Er rijden voorlopig stopbussen tussen Wijchen, Ravenstein, Oss, Oss-West, Rosmalen, 's-Hertogenbosch Oost en 's-Hertogenbosch.

