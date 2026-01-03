Brabantse fans bij WK Darts in Londen: 'Van Veen gaat 'm pakken'

Het kolkt rond Ally Pally in Londen: het is zaterdag de allerbelangrijkste dag voor darter Gian van Veen. De jonge Brabander gooit de finale van het WK Darts tegen de regerend wereldkampioen Luke Littler, met één miljoen pond op het spel. De gunfactor van de Nederlanders heeft-ie, in het dartspaleis, met zélfs een paar Engelse fans op zijn hand.

Als we de bookmakers moeten geloven, maakt Van Veen weinig kans. Luke Littler lijkt onverslaanbaar, maar Van Veen ziet zelf wel kansen. "Ik zal niet de favoriet zijn, maar heb wel het vertrouwen dat het mogelijk is", zegt de man uit Andel. Dat hij dat denkt, is niet gek. Tijdens de halve finale kreeg Van Veen aardig wat gefluit van de dartsfans voor zijn kiezen, tegen publieksfavoriet en Flying Scotsman: Gary Anderson.

Boe-geroep voor Luke the Nuke

Alleen lijkt finaletegenstander en regerend kampioen Luke Littler dit toernooi niet helemaal te klikken met het publiek. De Brit werd zelfs uitgejoeld. Toch reageerde hij koeltjes: "Het kan me niet schelen, het kan me echt niks schelen. Jullie betalen voor de tickets en voor mijn prijzengeld, dus dankjewel voor het boe-geroep."

"Ik ben tegen Littler, ik denk dat Van Veen het gaat doen."

Het zou dus zomaar kunnen dat de zaal Gian gaat toezingen. Een Engelse supporter geeft al aan voor Van Veen te juichen: "Ik ben tegen Littler, ik denk dat Van Veen het gaat doen. Er zit nog meer in die jongen dan we tot nu toe gezien hebben." Vertrouwen van het thuisfront

Dat vertrouwen delen de Nederlandse fans die aanwezig waren bij zijn halve finale. "Hij gaat 'm pakken! Scorend en op de dubbels gaat hij Littler verslaan. Hij heeft de gunfactor", zegt een fan. Ook een groep Bosschenaren, gekleed in Oeteldonkse jasjes, ziet het wel gebeuren: "Het gaat goed komen. Het publiek zal achter hem staan". Ongeacht de reactie van het publiek, lijkt Gian van Veen altijd koel te blijven op het podium. "Ik vind het zo knap dat hij zo rustig kan blijven. Ik kan zelf niet eens naar de spannende legs kijken, laat staat als je daar zelf staat", zegt een vrouw uit Den Bosch.

"Gian, om jou te zien groeien tot de speler die je bent, maakt me ongelofelijk trots."

MvG

Vlak voor het finalegeweld losbarst, gooit drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen nog wat bemoedigende woorden op zijn Instagram. "Gian, om jou te zien groeien tot de speler die je bent, maakt me ongelofelijk trots", zegt hij. "Als het volgende wereldkampioenschap jouw Nederlandse naam draagt, is de toekomst van de sport thuis in hele goede handen."

