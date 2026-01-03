Advertentie
Auto glijdt in Oss door gladheid van de weg en komt in sloot tot stilstand
Vandaag om 20:48 • Aangepast vandaag om 22:06
Een auto is zaterdagavond in Oss van de weg gegleden en in een sloot terechtgekomen. Dit gebeurde rond kwart over zeven op de Mugheuvelstraat.
De politie en een huisarts werden ingeschakeld. De bestuurder is door de huisarts nagekeken en hoefde niet naar het ziekenhuis.
Op de weg ligt veel sneeuw dat was bevroren en dat leidde tot gladheid. De auto moet door een bergingsbedrijf worden weggesleept.
Advertentie
Advertentie