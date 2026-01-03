Auto glijdt in Oss door gladheid van de weg en komt in sloot tot stilstand

Een auto is zaterdagavond in Oss van de weg gegleden en in een sloot terechtgekomen. Dit gebeurde rond kwart over zeven op de Mugheuvelstraat.

De politie en een huisarts werden ingeschakeld. De bestuurder is door de huisarts nagekeken en hoefde niet naar het ziekenhuis.

Op de weg ligt veel sneeuw dat was bevroren en dat leidde tot gladheid. De auto moet door een bergingsbedrijf worden weggesleept.