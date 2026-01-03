Navigatie overslaan

Auto glijdt in Oss van de weg en komt op z'n zijkant in sloot terecht

Gisteren om 20:48 • Aangepast vandaag om 10:31
De gestrande wagen (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
De gestrande wagen (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

Een auto is zaterdagavond in Oss van de weg gegleden en in een sloot terechtgekomen. Dit gebeurde rond kwart over zeven op de Mugheuvelstraat.

De politie en een huisarts werden ingeschakeld. De bestuurder hoefde niet naar het ziekenhuis. 

Op de weg ligt veel sneeuw die was bevroren en dat leidde tot gladheid. De auto moet door een bergingsbedrijf worden weggesleept.

