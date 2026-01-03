Gian van Veen verliest finale WK darts dik, Luke Littler pakt miljoen pond

Gian van Veen is er niet in geslaagd om het WK Darts 2026 te winnen. In de finale was de 18-jarige Engelsman Luke Littler een maatje te groot voor de 23-jarige darter uit Andel. Littler prolongeert hiermee zijn wereldtitel. Van Veen begon goed, maar zag The Nuke hierna voorbijrazen. Door zijn overwinning kan Littler het recordbedrag van één miljoen pond bijschrijven.

Hoewel beiden cool overkwamen, waren er in de eerste set best wel wat zenuwen te zien. Gian van Veen gooide de eerste pijl, maar hij zag zijn tweede leg naar Littler gaan. Niet voor het eerst dit toernooi toonde Van Veen een van zijn kwaliteite: mentale wendbaarheid. Kop omhoog en direct weer de break terugpakken en zo er met de eerste set vandoor gaan.

De nieuwe beste darter van ons land, nummer drie van de wereld, geplaatst voor de Premier League en minimaal vier ton prijzengeld. Het zijn allemaal dingen die Gian van Veen tijdens dit WK Darts bereikt heeft. Dit alles kwam samen in één wedstrijd: de finale van het WK Darts 2026. Tegenstander: regerend wereldkampioen Luke Littler.

Van Veen liet daarna ook meteen maar zien wat hij van plan was, winnen. 145 ging uit en Littler kon ook in de tweede set in de achtervolging. Daarna schakelde de titelverediger door naar de tweede versnelling en maakte hij 1-1 in sets. Het niveau schoot omhoog en bijna de helft van de legs gingen boven de honderd uit. Om de derde set af te sluiten gooide Littler ook nog eens een 170 finish.

Komisch moment met wesp

Littler pakte door en The Giant zakte wat in. Toen Van Veen het niet lukt om zijn tegenstander uit zijn spel te halen, deed een onverwachte gast dat wel. De 'Ally Pally Wesp' was al enkele rondes niet meer gezien in Alexandra Palace, maar maakte zijn rentree tijdens de finale en richtte zich op Littler. Helaas lukte het de wesp niet om de leider in de wedstrijd minder te laten gooien, want er zat geen maat op de tiener, die de voorsprong uitbreidde naar 4-1.

Van Veen leek gefrustreerd, terwijl hij helemaal niet zo slecht gooide. Hij kreeg simpelweg geen grip op de Engelsman, die uiteindelijk won met 7-1.

Kan Van Veen toch terugkijken op een bijzonder toernooi?

Ondanks een teleurstellende finale, kan Van Veen terugkijken op een waanzinnig toernooi, waarin hij dingen bereikte waar hij alleen maar trots op kan zijn. Vóór dit WK was de darter best wel een 'nobody', maar hij is toch mooi tweede geworden in een toernooi waarin hij meerdere grote namen naar huis stuurde.

Uiteindelijk gaat Van Veen aan de haal met 400.000 pond aan prijzengeld. Luke 'The Nuke' Littler neemt het recordbedrag van één miljoen mee naar huis. Nog nooit eerder werd er zoveel prijzengeld uitgekeerd op een darttoernooi.