Van Veen hoeft geen huldiging: 'Maar als FC Den Bosch belt, ga ik wel hoor'

Echt spannend werd het zaterdagavond niet tijdens de finale tussen Gian van Veen en Luke Littler op het WK darts. De 23-jarige darter uit Andel erkent dat zelf ook: "Het is heel vervelend als je kansloos wordt afgemaakt." Toch kijkt Van Veen ook met trots terug op zijn prestaties, maar een feestje hoeven we niet te verwachten. "Ik baal nu vooral dat ik afgedroogd ben, maar ik denk dat dit gevoel wel wegebt de komende dagen", zei Van Veen tijdens de persconferentie na de verloren wedstrijd.

"Ik kan wel heel boos en gefrustreerd zijn, maar er was één betere speler", blikt Van Veen terug op de wedstrijd. "Op een gegeven moment begon het pijn te doen. Elke laatste pijl ging erin bij hem, maar daarom is hij ook de wereldkampioen." Uiteindelijk werd het 7-1 voor Littler, die daarmee zijn wereldtitel in Alexandra Palace prolongeerde. "Hij was heel het toernooi nog niet echt getest, dus ik hoopte dat ik hem vandaag die test kon geven. Maar dat is niet gelukt." Ondanks de teleurstelling van het verliezen in de finale, is er ook wat ruimte voor trots bij Van Veen: "Het is heel vervelend als je kansloos wordt afgemaakt. Tijdens de uitreiking merkte ik wel dat ik er vrede mee had. Daarna kwam heel snel de trots erbij kijken." Hij hoopt ook een goede indruk in Nederland achter te hebben gelaten: "Het zou mooi zijn als de mensen in Nederland ondanks deze avond toch trots op me zijn. Dat ze nu niet denken van die jongen kan niks. Mocht dat wel zo zijn, dan is dat maar zo." Daarnaast wil de 23-jarige ook een inspiratiebron zijn: "Dat de jongen mensen dit hebben gezien en denken: "Ik wil daar ook staan en dat ze daardoor meer gaan trainen of überhaupt gaan darten."

Bloed op het bord Er was een gek moment tijdens de wedstrijd. Na een aantal sets, zat er ineens een spetter bloed op het dartbord. Gian van Veen was de schuldige: "Ik ging in de pauze naar het toilet en toen bleef ik met mijn linker pink ergens achter hangen. Het leek misschien alsof ik boos was, maar het was gewoon heel knullig." Het bord werd na dit incident vervangen en er kon al snel weer verder gegooid worden. "Ik baal nu vooral dat ik afgedroogd ben, maar ik denk dat dit gevoel wel wegebt de komende dagen." Dat zal wat makkelijker gaan op een mooi vakantieoord. "Zodra ik vrij ben, ga ik wel genieten, op een strandbedje liggen en bijkomen van alle toernooien en alle druk die daarbij komt kijken." De verwachtingen zullen na dit toernooi hoog liggen voor Van Veen: "Er komt nu zeker extra druk bij. Bij alle toernooien zal ik in de top genoemd worden." Wel of geen huldiging? Ondanks zijn trots, hoeven we geen festiviteiten te verwachten: "Ik mag een tweede plek niet vieren. Het is heel mooi zo'n tweede plek, maar als je net een finale verloren hebt dan ga ik dat niet uitbundig vieren." Of kunnen we toch nog iets kleins verwachten? "Nou, mochten ze me bij FC Den Bosch weer vragen voor een huldiging, dan ga ik wel hoor." Uiteindelijk gooide The Giant dit WK vier ton aan Britse ponden bij elkaar. Daar kun je een hoop leuke dingen van doen, zou je denken. "Ik heb totaal geen idee wat ik ermee ga doen. Ik ga het gewoon op de spaarrekening zetten en dan zien we wel."