Man onder het bloed na ruzie in appartement Roosendaal, huisgenoot opgepakt

Een man is zaterdagnacht gewond geraakt bij een ruzie in zijn appartement aan de Philipslaan in Roosendaal. Hij liep meerdere snijwonden op. Een medebewoner is aangehouden.

De melding kwam rond kwart over twaalf 's nachts binnen bij de hulpdiensten. In het appartement werd de gewonde man gevonden, hij zat onder het bloed. De man was wel aanspreekbaar.

De verdachte was weggerend, maar werd door agenten in een tuin in de buurt gevonden. Hij is opgepakt.