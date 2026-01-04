Navigatie overslaan

Man onder het bloed na ruzie in appartement Roosendaal, huisgenoot opgepakt

Vandaag om 05:45 • Aangepast vandaag om 10:40
Foto: Remco de Ruijter/Persbureau Heitink.
Foto: Remco de Ruijter/Persbureau Heitink.

Een man is zaterdagnacht gewond geraakt bij een ruzie in zijn appartement aan de Philipslaan in Roosendaal. Hij liep meerdere snijwonden op. Een medebewoner is aangehouden.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De melding kwam rond kwart over twaalf 's nachts binnen bij de hulpdiensten. In het appartement werd de gewonde man gevonden, hij zat onder het bloed. De man was wel  aanspreekbaar.

De verdachte was weggerend, maar werd door agenten in een tuin in de buurt gevonden. Hij is opgepakt. 

Foto: Remco de Ruijter/Persbureau Heitink.
Foto: Remco de Ruijter/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.