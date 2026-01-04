Advertentie
Brand veroorzaakt fikse schade in huis, hennepkwekerij ontdekt
Vandaag om 05:50 • Aangepast vandaag om 06:30
In een huis aan de Henriëtte Pessersstraat in Heeze woedde zaterdagavond brand. Het vuur ontstond op zolder. Daar werd vervolgens een hennepkwekerij ontdekt met zo'n honderd planten.
De bewoners van het huis waar de brand woedde, zijn op vakantie. De schade in hun huis is groot. De brandweer had het vuur na een uur onder controle en kon voorkomen dat de vlammen zouden overslaan naar de zolder van het huis ernaast. Dat huis liep wel rookschade op.
