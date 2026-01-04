Brand veroorzaakt fikse schade in huis, hennepkwekerij ontdekt

In een huis aan de Henriëtte Pessersstraat in Heeze woedde zaterdagavond brand. Het vuur ontstond op zolder. Daar werd vervolgens een hennepkwekerij ontdekt met zo'n honderd planten.

De bewoners van het huis waar de brand woedde, zijn op vakantie. De schade in hun huis is groot. De brandweer had het vuur na een uur onder controle en kon voorkomen dat de vlammen zouden overslaan naar de zolder van het huis ernaast. Dat huis liep wel rookschade op.