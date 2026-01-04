Navigatie overslaan

Brand veroorzaakt fikse schade in huis, hennepkwekerij ontdekt

Vandaag om 05:50 • Aangepast vandaag om 06:30
Rond kwart over elf zaterdagavond kreeg de brandweer de melding van de brand in Heeze binnen (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
Rond kwart over elf zaterdagavond kreeg de brandweer de melding van de brand in Heeze binnen (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).

In een huis aan de Henriëtte Pessersstraat in Heeze woedde zaterdagavond brand. Het vuur ontstond op zolder. Daar werd vervolgens een hennepkwekerij ontdekt met zo'n honderd planten. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bewoners van het huis waar de brand woedde, zijn op vakantie. De schade in hun huis is groot. De brandweer had het vuur na een uur onder controle en kon voorkomen dat de vlammen zouden overslaan naar de zolder van het huis ernaast. Dat huis liep wel rookschade op. 

De brandweer had de brand in Heeze na een uur onder controle (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
De brandweer had de brand in Heeze na een uur onder controle (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
Het vuur woedde op de zolder van het huis in Heeze (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
Het vuur woedde op de zolder van het huis in Heeze (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
Op de zolder van het huis in Heeze werd een wietplantage ontdekt (foto: Instagram politie Valkenswaard).
Op de zolder van het huis in Heeze werd een wietplantage ontdekt (foto: Instagram politie Valkenswaard).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.