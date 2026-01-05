Van motor naar buggy: Dick rijdt Dakar met verongelukte Edwin in gedachten

Hij had hier eigenlijk op twee wielen moeten staan. Zoals altijd. Maar Dick van Culenborg (60) uit Hank stapt voor zijn eerste Dakar Rally in een buggy. Niet omdat hij dat zo graag wil, maar omdat motorrijden voor hem niet meer hetzelfde is sinds zijn goede vriend Edwin Straver in 2020 in Saoedi-Arabië om het leven kwam tijdens de zwaarste rally ter wereld.

De naam Edwin Straver valt al snel als Dick begint te praten. Zijn vriend én motorbroeder. In 2020 kwam de 48-jarige Edwin om het leven na een zware crash tijdens de Dakar Rally. Hij brak daarbij zijn bovenste nekwervel en liep een zware hersenbeschadiging op. Straver werd nog gerepatrieerd naar Nederland, maar daar moesten vrienden en familie afscheid van hem nemen. "Eén steen kan genoeg zijn", zegt Dick van Culenborg. "Op een motor ben je zó kwetsbaar."

"Je denkt dat zo'n drama jou niet treft, totdat het wel gebeurt."

Edwin reed in de voorlaatste etappe 50 kilometer per uur door de woestijn toen hij viel en ongelukkig terechtkwam. Op dat moment stond zijn maatje Dick hem bij de finish op te wachten. "Toen de dokter belde vanuit het vliegtuig wist je meteen: dit is niet goed", vertelt hij. "Bij zijn begrafenis waren zeker 1.000 mensen aanwezig en ik denk wel 200 motoren. Edwin was een geliefd persoon en heel bekend. Het heeft diepe indruk op me gemaakt en de impact was enorm. Niet alleen voor mij, maar voor heel de motorsportwereld."

Edwin Straver was geliefd in de motorsportwereld.

Die motorsport brengt mooie en stevige vriendschappen, maar kan dus ook keihard en meedogenloos zijn. "Eén steentje kan genoeg zijn", zegt Dick. "Dat besef kwam keihard binnen. Op een gegeven moment ga je nadenken, zeker als je zelf ouder wordt. Ik heb na het overlijden van Edwin nooit meer aan een wedstrijd meegedaan." De motorfiets van Edwin staat als eerbetoon nog altijd bij Dick op de zaak. Onaangeroerd, maar rijklaar. "Technisch is hij nog perfect", zegt Dick. "Maar hij blijft staan. Dat is ons eerbetoon." De adrenalinekick en de liefde voor de hoge snelheden bleef en Van Culenborg koos voor de buggy. " Je hebt twee wielen meer, een grote vering, je zit in ene kooi; qua veiligheid is het duidelijk een verbetering. Als je een foutje maakt en je gaat over de kop, dan heb je daar negen van de tien keer geen last van. Op de motor ben je veel kwetsbaarder en daaa pas ik nu voor."

“Als angst me zou belemmeren, had ik niet meegedaan.”

Via Paul Spierings kreeg hij deze Dakar Rally de kans om binnen Team Rebellion & Spierings in een buggy de snelle assistent voor teameigenaar Alexandre Pesci te worden. Een kans die hij niet wilde laten lopen, al voelde het de dagen voor de start wat onwennig. "Rijden kan ik wel, maar dat doe ik normaal gesproken in een Can-Am, een Canadees merk. Hier in Saoedi-Arabië zat ik pas voor het eerst in een Taurus. Het was dus even uitzoeken hoe alles werkte", zegt hij lachend. Tijdens zijn voorbereiding op de rally der rally’s zat hij vaak op de mountainbike, in het krachthonk en achter de PlayStation. “Je hebt daar het Dakar-spel, waarbij je kunt racen in de woestijn. Samen met navigator Mark Klinkhamer hebben we nodige uurtjes geoefend. Nu eenmaal echt in de woestijn lijkt het er toch wel erg veel op."

Buggy met Dick van Culenborg.

Er zullen de komende weken momenten zijn dat zijn gedachten uitgaan naar Straver. Zoals op de rustdag in Riyadh, de stad waar zijn vriend in het ziekenhuis lag. Maar tijdens de vele uren achter het stuur gaat zijn volledige focus op het racen. "Ik rij volle bak. Als angst me zou belemmeren, dan had ik niet meegedaan."

