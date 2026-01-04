Man betrapt fietsendief en krijgt klappen met eigen kettingslot

Een 24-jarige man is zaterdagavond door een fietsendief in Tilburg geslagen met zijn eigen kettingslot. De dief haalde uit nadat de man hem betrapte bij zijn fatbike.

Het slachtoffer was rond tien uur klaar met boodschappen doen, toen hij twee mannen bij zijn fatbike zag staan. Die knipten het slot door en kregen de fiets los. Toen hij probeerde hen tegen te houden, sloeg een van de mannen hem met het doorgeknipte kettingslot.

Het slachtoffer raakte gewond, maar besloot toch de achtervolging in te zetten. Op dat moment leek het alsof een van de daders, een man van een jaar of 40, iets uit zijn zakken haalde. Omdat het slachtoffer dacht dat dit een wapen zou kunnen zijn, stopte hij de achtervolging.

De ene fietsendief ging er op de gestolen fatbike vandoor richting de Vredeman de Vriesstraat. De ander ging rennend de andere kant op.

Het slachtoffer heeft zich in een huisartsenpost laten behandelen aan zijn verwondingen.