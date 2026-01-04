Man geslagen met doorgeknipt kettingslot nadat hij fietsendieven betrapt

Een 24-jarige man is zaterdagavond door een fietsendief in Tilburg geslagen met een doorgeknipt kettingslot . De dief haalde uit nadat de man hem betrapte bij zijn fatbike en probeerde tegen te houden.

Toen het slachtoffer rond tien uur, na het doen van zijn boodschappen, bij zijn fatbike aankwam, zag hij daar twee mannen bij zijn fiets staan. Die knipten het slot van de fatbike door en kregen de fiets los. Een van de mannen sloeg vervolgens met het doorgeknipte kettingslot naar het slachtoffer.

Het slachtoffer werd geraakt, maar besloot toch de achtervolging in te zetten. Op dat moment maakte een van de daders, een man van zo'n 40 jaar oud met een licht getinte huid die een grijze muts en een donkerblauwe jas droeg, een beweging alsof hij iets uit zijn zakken haalde. Omdat het slachtoffer dacht dat dit een wapen zou kunnen zijn, stopte hij de achtervolging.

De ene fietsendief ging er op de gestolen fatbike vandoor richting de Vredeman de Vriesstraat. De ander ging rennend een andere kant op. Het slachtoffer heeft zich in een huisartsenpost laten behandelen aan zijn verwondingen.