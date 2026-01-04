Navigatie overslaan

Ernstig ongeluk in Zundert: 2 zwaargewonden, weg afgesloten

Vandaag om 12:19 • Aangepast vandaag om 13:33
Bij het ongeluk raakten twee mensen zwaargewond (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Op de Meirseweg in Zundert gebeurde rond het middaguur een ernstig verkeersongeluk. Een auto botste op een boom naast de weg.  In de auto zaten twee mensen. Zij raakten zwaargewond. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De weg werd afgesloten voor onderzoek. Een mobiel medisch team werd opgeroepen. De gewonden zijn in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht, laat een woordvoerder van de politie weten. Hoe het mis kon gaan op de Meirseweg wordt onderzocht. "Maar het lijkt te maken te hebben met het winterse weer."

Vanwege het ongeluk in Zundert werd de weg afgesloten (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Van de auto bleef na de botsing in Zundert weinig over (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
