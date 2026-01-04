Ernstig ongeluk in Zundert: 2 zwaargewonden, weg afgesloten

Op de Meirseweg in Zundert gebeurde rond het middaguur een ernstig verkeersongeluk. Een auto botste op een boom naast de weg. In de auto zaten twee mensen. Zij raakten zwaargewond.

De weg werd afgesloten voor onderzoek. Een mobiel medisch team werd opgeroepen. De gewonden zijn in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht, laat een woordvoerder van de politie weten. Hoe het mis kon gaan op de Meirseweg wordt onderzocht. "Maar het lijkt te maken te hebben met het winterse weer."