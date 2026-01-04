Geniet na van het nieuwjaarsconcert op Omroep Brabant

Omroep Brabant heeft zondagmiddag het nieuwjaarsconcert van Philzuid uitgezonden. Dit jaar speelden de muzikanten een verrassend programma, met werk van onder anderen Chopin en Dvořák, maar ook Dancing Queen van ABBA.

Het nieuwjaarsconcert wordt traditiegetrouw in de hal van het provinciehuis in Den Bosch gehouden. Soloklarinettist Jules Baeten speelt Coplands klarinetconcert, dat is geschreven door jazzlegende Benny Goodman.