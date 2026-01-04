Navigatie overslaan

Geniet na van het nieuwjaarsconcert op Omroep Brabant

Gisteren om 15:00 • Aangepast vandaag om 09:14
Phil Zuid verzorgt het nieuwjaarsconcert in het provinciehuis in Den Bosch.
Omroep Brabant heeft zondagmiddag het nieuwjaarsconcert van Philzuid uitgezonden. Dit jaar speelden de muzikanten een verrassend programma, met werk van onder anderen Chopin en Dvořák, maar ook Dancing Queen van ABBA. 

Het nieuwjaarsconcert wordt traditiegetrouw in de hal van het provinciehuis in Den Bosch gehouden. Soloklarinettist Jules Baeten speelt Coplands klarinetconcert, dat is geschreven door jazzlegende Benny Goodman.

Ook brengt Philzuid walsen van Chopin, Chatsjatoerjan en Tailleferre en dansmuziek van Amy Beach en Astor Piazolla. Het orkest wordt geleid door dirigent John Axelrod, oud-leerling van Leonard Bernstein. 

Het programma is terug te kijken op Brabant+.

