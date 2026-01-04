Geniet na van het nieuwjaarsconcert op Omroep Brabant TV

Omroep Brabant TV zendt zondagmiddag om vier uur het nieuwjaarsconcert van Philzuid uit. Dit jaar spelen de muzikanten een verrassend programma, met werk van onder anderen Chopin en Dvořák, maar ook Dancing Queen van ABBA.

Het nieuwjaarsconcert wordt traditiegetrouw in de hal van het provinciehuis in Den Bosch gehouden. Soloklarinettist Jules Baeten speelt Coplands klarinetconcert, dat is geschreven door jazzlegende Benny Goodman.

Ook brengt Philzuid walsen van Chopin, Chatsjatoerjan en Tailleferre en dansmuziek van Amy Beach en Astor Piazolla. Het orkest wordt geleid door dirigent John Axelrod, oud-leerling van Leonard Bernstein.