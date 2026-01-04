Verkeerschaos bij 'sleeberg' in Nuenen door sneeuwpretdrukte

De politie heeft zondagmiddag de toegangsweg naar De Gulbergen afgesloten vanwege verkeerschaos, die is ontstaan door bizarre drukte door sneeuwtoeristen. De voormalige vuilstort in Nuenen is het hoogste punt van de provincie, waar mensen bij winters weer graag met een sleetje vanaf glijden. Rond half zes kwam het verkeer pas weer een beetje op gang.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Deze 'wintersporters' zorgen voor zoveel drukte, dat de wegen volledig dichtslibben. Ook de hulpdiensten zoals politie kunnen er niet meer doorheen komen. Rond vier uur sloot de politie de weg af. Rond half zes zijn de meeste automobilisten naar huis gestuurd door de politie. Ook de andere sneeuwtoeristen verlaten de berg omdat het donker wordt. Daarmee lijkt de rust te zijn wedergekeerd.

Sneeuwpret op de Gulbergen (foto Sem van Rijssel/SQ Vision)

Verkeerschaos door sneeuwtoeristen (foto Sem van Rijssel/SQ Vision)

Verkeerschaos bij De Gulbergen (foto Sem van Rijssel/SQ Vision)