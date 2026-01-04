Verkeerschaos bij 'sleeberg' in Nuenen door sneeuwpretdrukte
De politie heeft zondagmiddag de toegangsweg naar De Gulbergen afgesloten vanwege verkeerschaos, die is ontstaan door bizarre drukte door sneeuwtoeristen. De voormalige vuilstort in Nuenen is het hoogste punt van de provincie, waar mensen bij winters weer graag met een sleetje vanaf glijden. Rond half zes kwam het verkeer pas weer een beetje op gang.
Deze 'wintersporters' zorgen voor zoveel drukte, dat de wegen volledig dichtslibben. Ook de hulpdiensten zoals politie kunnen er niet meer doorheen komen. Rond vier uur sloot de politie de weg af. Rond half zes zijn de meeste automobilisten naar huis gestuurd door de politie. Ook de andere sneeuwtoeristen verlaten de berg omdat het donker wordt. Daarmee lijkt de rust te zijn wedergekeerd.
Al zorgde al die drukte wel voor mooie plaatjes op de berg, waar sneeuwtoeristen met een sleetje vanaf glijden.