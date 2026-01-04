Man gewond na steekpartij

In Bergen op Zoom is een man gewond geraakt bij een steekpartij. Hij liep een steekwond aan zijn been op. Hij werd iets na vijf uur behandeld in een ambulance. De politie is nog op zoek naar de man die het steekincident heeft veroorzaakt.

Het incident gebeurde zondagmiddag in de buurt van de Karel Doormanstraat. De verdachte is een lichtgetinte man van rond de 30, meldt een politiewoordvoerder. Verder is hij fors, droeg hij een donkere jas en spijkerbroek en had hij een wol mutsje op.

Het slachtoffer en de verdachte zouden elkaar niet kennen. Het motief van de vermoedelijke dader is dan ook nog onbekend.