Sneeuw kan horrorspits opleveren, Rijkswaterstaat strooit met man en macht

Het strooizout is bij het zoutdepot in Breda niet aan te slepen en de chauffeurs die af en aan rijden hebben kleine oogjes. Met hun sneeuwstrooiers- en schuivers doen ze er al dagenlang alles aan om onze wegen begaanbaar te houden. En dan moet de spannendste dag nog komen: de drukke maandagochtendspits na de vakantie.

“Hier ligt in totaal één miljoen kilo zout opgeslagen en dat rij je op dagen als deze helemaal op”, vertelt gladheidscoördinator Tim Olsthoorn. “In Brabant rijden we nu iedere dag met 275 voertuigen rond. Daarvan zijn 75 wagens aan het strooien en de rest rijdt rond met ploegen om de sneeuw van de weg te schuiven.” De vrachtwagens rijden af en aan om hun wagens te bevoorraden met zout. “Vanaf vrijdag, toen het begon te sneeuwen, zijn we non-stop aan de slag geweest”, vertelt Tim. “Dat gebeurt in de middag, in de avond en heel vroeg in de ochtend.” Ondertussen hangt hij de hele dag aan de telefoon om alles in goede banen te leiden.

In Breda staat de grootste zoutloods van de Benelux. Vanuit hier worden alle strooiers bevoorraad en rijden de chauffeurs van Rijkswaterstaat alle snelwegen af. Ondertussen wordt de enorme zoutberg continu aangevuld, want dat is hard nodig.

Dankbare weggebruikers

"We moeten heel veel uren maken", vertelt chauffeur Patrick van Nijnatten, die zijn wagen vol komt gooien. "Vanochtend reden we om half zes weg. Gisteravond werd het twaalf uur. Dus ik slaap vrij weinig, maar dat hoort er nou eenmaal bij", zegt hij met een glimlach.

Hij draagt graag zijn steentje bij en krijgt dat ook terug van de chauffeurs op de weg. "Ik zie dat ze heel blij zijn. Ze zwaaien, glimlachen of steken hun duim omhoog. Het is mooi werk."

Als zondagmiddag de zon even doorbreekt, kunnen de mannen even rustig aan doen. Maar ze bereiden zich ondertussen alweer voor op maandag. De afgelopen dagen hoefden de meeste mensen niet per se de deur uit, maar dat is morgen wel anders. Het gaat dan opnieuw sneeuwen en er worden ook dan weer gladde wegen voorspeld.

Wordt het de drukste spits van het jaar?

Of we moeten vrezen voor een horrorspits? “Er wordt tussen de 3 en 5 centimeter sneeuw verwacht. Dat is behoorlijk wat”, zegt Tim.

"Als dat tijdens de spits valt, zal er heel veel verkeer stilstaan. Maar het weer is moeilijk te voorspellen. We hopen daarvoor al een laag zout op de weg te hebben liggen, zodat de sneeuw snel genoeg smelt en we het verkeer draaiende kunnen houden.”