Aantal auto-inbraken daalt, maar in Eindhoven is het nog vaak raak

Het aantal auto-inbraken in onze provincie is met 8 procent gedaald tot 5581 diefstallen in 2025. Daarmee komt er een einde aan een periode van oplopende cijfers, al is het in sommige steden wel nog oppassen. Vooral in Eindhoven.

In onze provincie werden 19 auto-inbraken per 10.000 inwoners gedaan. Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingssite Autoverzekering.nl . De meeste auto-inbraken vinden plaats in de dichtstbevolkte provincies. Noord-Brabant staat met 5581 inbraken dan ook hoog op de lijst.

Eindhoven scoort bovengemiddeld

In 2025 lag het landelijk gemiddelde op 21 auto-inbraken per 10.000 inwoners. Maar Eindhoven scoort daar dik boven. In de Lichtstad werden maar liefst 59 auto-inbraken per 10.000 inwoners gepleegd. In totaal werd er bijna 1500 keer iets gestolen uit een auto in Eindhoven.

Ook in Son en Breugel en Den Bosch lagen de cijfers boven het gemiddelde: in Son en Breugel werd tot wel 32 keer per 10.000 inwoners ingebroken in auto's en in de hoofdstad van Brabant lag dat aantal op 24 auto-inbraken per 10.000 inwoners.

In steden opletten geblazen

"In drukke stedelijke gebieden staan veel auto’s dicht op elkaar en vaak lang geparkeerd. Dat vergroot de kans op schade en diefstal”, legt autoverzekeringsexpert Jerry Poel uit.

Volgens de analyse werden in 2022 landelijk nog 39.050 auto-inbraken geregistreerd. Dat aantal liep op naar 39.768 in 2023 en 40.319 in 2024. Vorig jaar was het 38.458 keer raak.