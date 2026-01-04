'Wisseltruc' op snelweg: agenten zien bestuurders ruilen tijdens het rijden

De politie in Den Bosch maakte in twee dagen tijd precies dezelfde, bijzondere situatie mee: agenten zagen dit weekend twee keer een auto waarin tijdens het rijden van bestuurder werd gewisseld. En er bleek meer aan de hand.

Auto begint te slingeren Ze besloten de bestuurder een stopteken te geven, maar toen begon de auto te slingeren. Even later, bij de carpoolplaats in Rosmalen, begrepen de agenten opeens waarom. 'Tot onze verbazing zagen wij een vrouw, die eerder nog op de passagiersstoel zat, achter het stuur zitten', schrijven de agenten.

Het begon vrijdagavond, toen agenten over de A2 ter hoogte van Den Bosch reden, schrijft de politie op sociale media. Agenten zagen toen een auto voorbijkomen waarvan ze wisten dat er mogelijk iemand in reed die geen geldig rijbewijs had.

Naast haar zat een inmiddels hevig zwetende man. En inderdaad: zijn rijbewijs bleek niet geldig te zijn. De vrouw én de man waren vermoedelijk onder invloed en werden aangehouden. Ze kregen een boete, onder meer voor het veroorzaken van gevaar.

Nog gevangenisstraf openstaan

Nog geen 24 uur later zagen agenten in Den Bosch wéér een auto rijden waarin onlangs nog iemand zonder rijbewijs had gereden. Ook die auto moest stoppen en werd gecontroleerd.

Wéér bleek dat er ondertussen van bestuurder was gewisseld. De ene automobilist had ook nog eens een ongeldig rijbewijs en de andere, 17-jarige bestuurder reed zonder zijn begeleider. Een van de twee bleek bovendien nog 26 dagen de gevangenis in te moeten. 'Die straf mocht hij gelijk uitzitten', aldus de agenten.

Auto in beslag genomen

Omdat het niet de eerste keer was, werd de auto in beslag genomen. Ook deze bestuurders waren mogelijk onder invloed en kregen een boete voor gevaarlijk rijgedrag.